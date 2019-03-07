"Ощадбанк" виплатив 420 млн доларів за єврооблігаціями
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. "Ощадбанк" перерахував 420 мільйонів доларів США в рахунок погашення єврооблігацій, випущених в 2011 році і реструктуризованих у 2015 році в рамках програми з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу банку.
Згідно з повідомленням, установа перерахувала 420 мільйонів доларів США за кредитною угодою в рамках емісії єврооблігацій на 700 мільйонів доларів, що становить 60% загального обсягу випуску. Разом з плановим погашенням банк виплатив відсотки.
У банку зазначили, що в результаті реструктуризації кінцевий термін погашення облігацій продовжений на сім років - до 2023 року. Залишок основної суми надалі буде погашатися рівними частинами кожні півроку.
Нагадаємо, після рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США, Росії нарахували 5 млн дол., у якості відсотків за несплату боргу.