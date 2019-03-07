"Ощадбанк" выплатил 420 млн долларов по еврооблигациям

Согласно сообщению, учреждение перечислила 420 млн долларов США по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 000 000 долларов, что составляет 60% общего объема выпуска. Вместе с плановым погашением банк выплатил проценты.



В банке отметили, что в результате реструктуризации конечный срок погашения облигаций продлен на семь лет - до 2023 года. Остаток основной суммы в дальнейшем будет погашаться равными частями каждые полгода.

Напомним, после решения Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США, России насчитали 5 млн долл., в качестве процентов за неуплату долга.