Ощадбанк розпочав процес спецконфіскації 1,5 млрд дол. коштів "сім'ї Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Ощадбанк розпочав процес спецконфіскації 1,5 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
"Ощадбанк за рішенням суду розпочав процедуру спецконфіскації 1,5 млрд дол. активів режиму Януковича", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, Держфінмоніторинг у 2016 році заблокував більше 1,5 млрд дол. В.Януковича і екс-посадовців.
Як повідомляв УНН, у Генпрокуратурі запевнили, що кошти Януковича-молодшого у банку заблоковані.