Ощадбанк начал процесс спецконфискации 1,5 млрд долл. средств "семьи Януковича"

"Ощадбанк по решению суда начал процедуру спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима Януковича", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Госфинмониторинг в 2016 году заблокировал более 1,5 млрд долл. В.Януковича и экс-чиновников.

Как сообщал УНН, в Генпрокуратуре заверили, что средства Януковича-младшего в банке заблокированы.