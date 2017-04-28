Ощадбанк начал процесс спецконфискации 1,5 млрд долл. средств "семьи Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Ощадбанк начал процесс спецконфискации 1,5 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
"Ощадбанк по решению суда начал процедуру спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима Януковича", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Госфинмониторинг в 2016 году заблокировал более 1,5 млрд долл. В.Януковича и экс-чиновников.
Как сообщал УНН, в Генпрокуратуре заверили, что средства Януковича-младшего в банке заблокированы.