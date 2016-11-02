"Ощадбанк" повернув 90% рефінансування НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. "Ощадбанк" повернув 90% загальної суми кредитів рефінансування Національному банку України, передає УНН з посиланням на прес-службу банку.
Як зазначається, "Ощадбанк" сьогодні вдев’яте в 2016 році достроково погасив кредит рефінансування НБУ. Цього разу на суму 850 млн грн.
Вказано, що загалом з 2015 року "Ощадбанк" повернув НБУ 17 млрд 312 млн грн, що становить майже 90% загальної суми кредитів рефінансування. З них близько 15 млрд грн повернуто достроково.