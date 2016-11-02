"Ощадбанк" вернул 90% рефинансирования НБУ

Как отмечается, "Ощадбанк" сегодня девятый раз в 2016 году досрочно погасил кредит рефинансирования НБУ. На этот раз на сумму 850 млн грн.

Указано, что в целом с 2015 года "Ощадбанк" вернул НБУ 17 млрд 312 млн грн, что составляет почти 90% общей суммы кредитов рефинансирования. Из них около 15 млрд грн возвращено досрочно.