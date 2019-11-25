Оржель заявив про історичний мінімум цін на газ з 1 січня за однієї умови
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За умови підписання Україною договору щодо транзиту газу з російським ПАТ “Газпром” ціни на газ з 1 січня досягнуть історичного мінімуму. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології, передає кореспондент УНН.
"Літні ціни на газ, якщо говорити про баланс ціни в газосховищах, то газосховища почали наповнюватись у червні-липні, коли у нас була досить велика ціна. Серпень-вересень, вересень-жовтень – найнижча ціна. Але зважаючи на цю ціну і зважаючи на ті форварди, які зараз є – зокрема, це той ресурс який дозволяє нам знизити ціну на газ навіть в умовах 100% відсутності транспортування газу. Якщо у нас вийде підписати договір на транспортування, то не тільки ці ціни в газосховищах, які були закачані влітку – ще більше факторів будуть впливати на зниження ціни на газ. Я думаю, якщо це відбудеться, у нас буде історичний мінімум по цінам на газ починаючи з 1 січня", - сказав Оржель.
Раніше міністр заявив, що підписання договору щодо транзиту газу з російським ПАТ “Газпром” є абсолютним пріоритетом для України.