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Оригінальна акція: алковиробник заховав у пакунках пива банки із чистого золота

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Шотландський пивовар BrewDog сховав 10 банок пива із чистого золота вартістю 15 тисяч фунтів стерлінгів у пакунки свого індійського пейл елю (IPA). Про це бренд написав на своїй сторінці у Twitter, повідомляє УНН.

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Так, десять банок IPA із чистого золота заховані у пакунках пива на 12 банок. Кожна золота банка коштує 15 тисяч фунтів стерлінгів. А той, хто її знайде, на додачу отримає акції BrewDog на 10 тисяч фунтів стерлінгів та VIP-тур до штаб-квартири пивоварні у Абердінширі. Пакунок банок пива з можливим "скарбом" протягом 4 тижнів пропонують купувати на сайті пивоварні.

Відзначимо, що виробники алкоголю в усьому світі надають своїм товарам ексклюзивності та незвичайності. Експерти вважають, що таким чином виробники привертають увагу до своїх алкогольних напоїв.

В Україні, наприклад, у відповідь на загальносвітовий тренд на різнокольорові алкогольні напої стали виготовляти ексклюзивну чорну горілку. А у Німеччині пивовар-любитель вигадав нове пиво, пляшки якого інкрустують у морі морські жолуді.

Ці тренди, на думку фахівців, відповідають тенденціям у світі, коли виробники алкоголю підлаштовуються під пандемічну буденність і намагаються її оригінально "прикрасити" та урізноманітнити для свого споживача.

Нагадаємо, раніше найкращі алкогольні напої для онлайн-вечірки у період пандемії порадили експерти.

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