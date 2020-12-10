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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68717 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91157 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 114244 просмотра

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3 марта, 11:09 • 149426 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198086 просмотра

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Оригинальная акция: алкопроизводитель спрятал в пакетах пива банки из чистого золота

Оригинальная акция: алкопроизводитель спрятал в пакетах пива банки из чистого золота

Киев  •  УНН

 • 26162 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Шотландский пивовар BrewDog спрятал 10 банок пива из чистого золота стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов в пакеты своего индийского пейл эля (IPA). Об этом бренд написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

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Так, десять банок IPA из чистого золота спрятаны в пакетах пива на 12 банок. Каждая золотая банка стоит 15 тысяч фунтов стерлингов. А тот, кто ее найдет, вдобавок получит акции BrewDog на 10 тысяч фунтов стерлингов и VIP-тур в штаб-квартиру пивоварни в Абердиншире. Пакет банок пива с возможным "сокровищем" в течение 4 недель предлагают покупать на сайте пивоварни.

Отметим, что производители алкоголя во всем мире предоставляют своим товарам эксклюзивности и необычности. Эксперты считают, что таким образом производители привлекают внимание к своим алкогольным напиткам.

В Украине, например, в ответ на общемировой тренд на разноцветные алкогольные напитки стали изготавливать эксклюзивную черную водку. А в Германии пивовар-любитель придумал новое пиво, бутылки которого инкрустируют в море морские желуди.

Эти тренды, по мнению специалистов, соответствуют тенденциям в мире, когда производители алкоголя подстраиваются под пандемическую обыденность и пытаются ее оригинально "украсить" и разнообразить для своего потребителя.

Напомним, ранее лучшие алкогольные напитки для онлайн-вечеринки в период пандемии посоветовали эксперты.

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