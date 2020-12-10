Оригинальная акция: алкопроизводитель спрятал в пакетах пива банки из чистого золота
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Шотландский пивовар BrewDog спрятал 10 банок пива из чистого золота стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов в пакеты своего индийского пейл эля (IPA). Об этом бренд написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
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Так, десять банок IPA из чистого золота спрятаны в пакетах пива на 12 банок. Каждая золотая банка стоит 15 тысяч фунтов стерлингов. А тот, кто ее найдет, вдобавок получит акции BrewDog на 10 тысяч фунтов стерлингов и VIP-тур в штаб-квартиру пивоварни в Абердиншире. Пакет банок пива с возможным "сокровищем" в течение 4 недель предлагают покупать на сайте пивоварни.
Отметим, что производители алкоголя во всем мире предоставляют своим товарам эксклюзивности и необычности. Эксперты считают, что таким образом производители привлекают внимание к своим алкогольным напиткам.
В Украине, например, в ответ на общемировой тренд на разноцветные алкогольные напитки стали изготавливать эксклюзивную черную водку. А в Германии пивовар-любитель придумал новое пиво, бутылки которого инкрустируют в море морские желуди.
Эти тренды, по мнению специалистов, соответствуют тенденциям в мире, когда производители алкоголя подстраиваются под пандемическую обыденность и пытаются ее оригинально "украсить" и разнообразить для своего потребителя.
Напомним, ранее лучшие алкогольные напитки для онлайн-вечеринки в период пандемии посоветовали эксперты.