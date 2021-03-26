Організували масштабний центр з мінімізації податків: банда піде під суд

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“Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 осіб за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації підприємств (ч. 2 ст. 205-1 КК України) та організатора групи за фактом підробки документів на переказ та підроблення документів, які подаються для державної реєстрації підприємств (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України)”, - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Так, за даними слідства, група з 6 осіб здійснювала незаконну діяльність з надання послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків. Зазначені особи підроблювали документи, які в подальшому подавались для створення низки підприємств, реквізити яких використовувались у схемах з вчинення безтоварних операцій. Таким чином, грошові кошти переводились з безготівкової форми в готівкову.

Окрім того, повідомляється, що організатор групи підробив близько 25 тисяч платіжних доручень на загальну суму майже 300 млн грн про переказ грошових коштів за нібито проведені операції від імені підприємств, зареєстрованих ним на "підставних" осіб.

Доповнення

На початку березня прокуратура на Харківщині повідомила про підозру службовій особі підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також службового підроблення.