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Организовали масштабный центр по минимизации налогов: банда пойдет под суд

Киев  •  УНН

 • 15080 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Харьковской области прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шести человек, которые организовали масштабный центр минимизации платежей в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата:

"Областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 5 лиц по факту подделки документов, представляемых для государственной регистрации предприятий (ч. 2 ст. 205-1 УК Украины), и организатора группы по факту подделки документов на перевод и подделки документов, представляемых для государственной регистрации предприятий (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, по данным следствия, группа из 6 человек осуществляла незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. Указанные лица подделывали документы, которые в дальнейшем подавались для ряда предприятий, реквизиты которых использовались в схемах по совершению бестоварных операций. Таким образом, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.

Кроме того, сообщается, что организатор группы подделал около 25 000 платежных поручений на общую сумму почти 300 млн грн о переводе денежных средств по якобы проведенным операциям от имени предприятий, зарегистрированных им на "подставных" лиц.

Дополнение

В начале марта прокуратура в Харьковской области сообщила о подозрении должностному лицу предприятия по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, а также служебного подлога.

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