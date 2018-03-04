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Організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття є мешканець Придністров′я

Організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття є мешканець Придністров′я

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 березня. УНН. Організатором підпалу будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді є мешканець Придністров′я. Про це УНН стало відомо з поінформованих джерел.

Нагадаємо, що за інформацією голови Національної поліції України Сергія Князєва, трьох осіб, причетних до нападу 27 лютого, затримали сьогодні — одного у Черкасах, ще двох у Кропивницькому.

“Організатором підпалу є мешканець Придністров′я. Враховуючи статус Придністров′я, зараз ця людина є недосяжною для українських правоохоронних і судових органів”, — повідомило джерело.

УНН також стало відомо, що організатори намагалися залучити до підпалу угорського товариства закарпатських активістів, однак ті відмовилися.

Виконавців першої спроби підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття затримали правоохоронні органи Польщі. Двом полякам — членам праворадикальної місцевої організації — обрали запобіжний захід у вигляді 90 діб тримання під вартою.

Як раніше повідомляв УНН, обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді розкрито.

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