Организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья стал житель Приднестровья

Напомним, что по информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали сегодня — одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

“Организатором поджога является житель Приднестровья. Учитывая статус Приднестровья, сейчас этот человек недостижим для украинских правоохранительных и судебных органов”, — сообщил источник.

УНН также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались.

Исполнителей первой попытки поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам — членам праворадикальной местной организации — избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

Как ранее сообщал УНН, оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто.