Организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья стал житель Приднестровья
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 марта. УНН. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде есть житель Приднестровья. Об этом УНН стало известно из информированных источников.
Напомним, что по информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали сегодня — одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.
“Организатором поджога является житель Приднестровья. Учитывая статус Приднестровья, сейчас этот человек недостижим для украинских правоохранительных и судебных органов”, — сообщил источник.
УНН также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались.
Исполнителей первой попытки поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам — членам праворадикальной местной организации — избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.
Как ранее сообщал УНН, оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто.