Організаторів Вімблдона оштрафували на 1 млн доларів за виключення росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) покарала Асоціацію лаун-тенісу Великої Британії (LTA) за те, що вона не допустила російських та білоруських спортсменів на Вімблдон-2022. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Організаторів Вімблдона оштрафували на 1 млн. доларів. Крім того, LTA можуть виключити з ATP, якщо російським та білоруським тенісистам знову заборонять грати на турнірі наступного року. Зазначається, що рішення щодо накладення штрафу може бути оскаржене.
В LTA заявили, що глибоко розчаровані вердиктом ATP.
Доповнення
Навесні тенісисткам із росії заборонили виступати на турнірах у Великій Британії. У відповідь ATP та Жіноча тенісна асоціація (WTA) вирішили позбавити турнір рейтингових очок.
Російські тенісистки виступають на турнірах ATP та WTA у нейтральному статусі. Спортсмени на всіх стартах позбавляються прапора та гімну.