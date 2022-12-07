Організаторів Вімблдона оштрафували на 1 млн доларів за виключення росіян

Деталі

Організаторів Вімблдона оштрафували на 1 млн. доларів. Крім того, LTA можуть виключити з ATP, якщо російським та білоруським тенісистам знову заборонять грати на турнірі наступного року. Зазначається, що рішення щодо накладення штрафу може бути оскаржене.

В LTA заявили, що глибоко розчаровані вердиктом ATP.

Доповнення

Навесні тенісисткам із росії заборонили виступати на турнірах у Великій Британії. У відповідь ATP та Жіноча тенісна асоціація (WTA) вирішили позбавити турнір рейтингових очок.

Російські тенісистки виступають на турнірах ATP та WTA у нейтральному статусі. Спортсмени на всіх стартах позбавляються прапора та гімну.