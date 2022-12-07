Организаторов Уимблдона оштрафовали на 1 млн долларов за исключение россиян

Детали

Организаторов Уимблдона оштрафовали на 1 млн долларов. Кроме того, LTA могут исключить из ATP, если российским и белорусским теннисистам снова запретят играть на турнире в следующем году. Отмечается, что решение о наложении штрафа может быть обжаловано.

В LTA заявили, что глубоко разочарованы вердиктом ATP.

Дополнение

Весной теннисисткам из россии запретили выступать на турнирах в Великобритании. В ответ ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили лишить турнир рейтинговых очков.

Российские теннисистки выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на всех стартах лишаются флага и гимна.