Организаторов Уимблдона оштрафовали на 1 млн долларов за исключение россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) наказала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) за то, что она не допустила российских и белорусских спортсменов на Уимблдон-2022. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Организаторов Уимблдона оштрафовали на 1 млн долларов. Кроме того, LTA могут исключить из ATP, если российским и белорусским теннисистам снова запретят играть на турнире в следующем году. Отмечается, что решение о наложении штрафа может быть обжаловано.
В LTA заявили, что глубоко разочарованы вердиктом ATP.
Дополнение
Весной теннисисткам из россии запретили выступать на турнирах в Великобритании. В ответ ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили лишить турнир рейтинговых очков.
Российские теннисистки выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на всех стартах лишаются флага и гимна.