Організаторів утримання місць розпусти на Київщині засудили до 5 років

Встановлено, що впродовж січня-травня 2016 року на території Київської області та міста Києва організували незаконну діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, а також створення та утримання місць розпусти. Вчиняючи сутенерські дії, члени організованої групи втягнули до заняття проституцією 9 жінок.

Суд першої інстанції підтримав позицію державного обвинувача та засудив указаних осіб, які у повному обсязі визнали вину, до 5 років позбавлення волі.