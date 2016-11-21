Організаторів утримання місць розпусти на Київщині засудили до 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Київщині суд визнав винним та призначив покарання у вигляді обмеження волі до пяти років членам організованої групи, які на території Київської області та міста Києва організували незаконну діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Встановлено, що впродовж січня-травня 2016 року на території Київської області та міста Києва організували незаконну діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, а також створення та утримання місць розпусти. Вчиняючи сутенерські дії, члени організованої групи втягнули до заняття проституцією 9 жінок.
Суд першої інстанції підтримав позицію державного обвинувача та засудив указаних осіб, які у повному обсязі визнали вину, до 5 років позбавлення волі.