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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Организаторов содержания мест разврата в Киевской области осудили на 5 лет

Киев • УНН

 • 6950 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киевской области суд признал виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы до пяти лет членам организованной группы, которые на территории Киевской области и города Киева организовали незаконную деятельность по предоставлению сексуальных услуг лицами женского пола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Организаторов содержания мест разврата в Киевской области осудили на 5 лет

Установлено, что в течение января-мая 2016 года на территории Киевской области и города Киева члены группы организовали незаконную деятельность по предоставлению сексуальных услуг лицами женского пола, а также создание и содержание мест разврата. Совершая сутенерские действия, члены организованной группы вовлекли в занятие проституцией 9 женщин.

Суд первой инстанции поддержал позицию государственного обвинителя и приговорил указанных лиц, которые в полном объеме признали вину, к 5 годам лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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