Организаторов содержания мест разврата в Киевской области осудили на 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киевской области суд признал виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы до пяти лет членам организованной группы, которые на территории Киевской области и города Киева организовали незаконную деятельность по предоставлению сексуальных услуг лицами женского пола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что в течение января-мая 2016 года на территории Киевской области и города Киева члены группы организовали незаконную деятельность по предоставлению сексуальных услуг лицами женского пола, а также создание и содержание мест разврата. Совершая сутенерские действия, члены организованной группы вовлекли в занятие проституцией 9 женщин.
Суд первой инстанции поддержал позицию государственного обвинителя и приговорил указанных лиц, которые в полном объеме признали вину, к 5 годам лишения свободы.