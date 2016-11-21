Организаторов содержания мест разврата в Киевской области осудили на 5 лет

Установлено, что в течение января-мая 2016 года на территории Киевской области и города Киева члены группы организовали незаконную деятельность по предоставлению сексуальных услуг лицами женского пола, а также создание и содержание мест разврата. Совершая сутенерские действия, члены организованной группы вовлекли в занятие проституцией 9 женщин.

Суд первой инстанции поддержал позицию государственного обвинителя и приговорил указанных лиц, которые в полном объеме признали вину, к 5 годам лишения свободы.