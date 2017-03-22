Організатори Євробачення прокоментували ситуацію з представницею РФ

“Європейський мовний союз буде керуватися законодавством України. Діалог з владою країни ведеться з червня”, - цитує прес-службу Європейського мовного союзу видання.

При цьому організатори конкурсу додали, що з українською стороною "було укладено угоду про те, що всім охочим відвідати міжнародний конкурс буде гарантована безпека, за умови, що самі вони не будуть представляти небезпеки для оточуючих".

Нагадаємо, у СБУ вже підготували документи про заборону на в'їзд до України росіянці Юлії Самойловій, яка має представляти РФ на Євробаченні-2017.

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році на Україні.

Зазначимо, існує інформація, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму.