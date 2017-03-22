Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с представительницей РФ

"Европейский вещательный союз будет руководствоваться законодательством Украины. Диалог с властью страны ведется с июня", - цитирует пресс-службу Европейского вещательного союза издание.

При этом организаторы конкурса добавили, что с украинской стороной "было заключено соглашение о том, что всем желающим посетить международный конкурс будет гарантирована безопасность, при условии, что сами они не будут представлять опасности для окружающих".

Напомним, в СБУ уже подготовили документы о запрете на въезд в Украину россиянке Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на Евровидении-2017.

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении-2017, который пройдет в этом году на Украине.

Отметим, существует информация, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.