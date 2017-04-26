Організатора вбивства власника стоматклінік у Києві взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Голосіївський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці для організатора вбивства власника стоматологічних клінік у столиці. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Раніше поліція повідомила про затримання 20 квітня організатора та виконавців вбивства власника стоматологічних клінік у Києві 1 липня 2016 року.
За даними правоохоронців, організатор вбивства був керівником однієї з охоронних структур.
Нагадаємо, виконавців вбивства власника стоматклінік у Києві підозрюють в інших злочинах.