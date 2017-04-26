Організатора вбивства власника стоматклінік у Києві взяли під арешт

Раніше поліція повідомила про затримання 20 квітня організатора та виконавців вбивства власника стоматологічних клінік у Києві 1 липня 2016 року.

За даними правоохоронців, організатор вбивства був керівником однієї з охоронних структур.

Нагадаємо, виконавців вбивства власника стоматклінік у Києві підозрюють в інших злочинах.