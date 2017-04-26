Организатора убийства владельца стоматклиник в Киеве взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для организатора убийства владельца стоматологических клиник в столице. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Ранее полиция сообщила о задержании 20 апреля организатора и исполнителей убийства владельца стоматологических клиник в Киеве 1 июля 2016 года.
По данным правоохранителей, организатор убийства был руководителем одной из охранных структур.
Напомним, исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях.