Организатора убийства владельца стоматклиник в Киеве взяли под арест

Ранее полиция сообщила о задержании 20 апреля организатора и исполнителей убийства владельца стоматологических клиник в Киеве 1 июля 2016 года.

По данным правоохранителей, организатор убийства был руководителем одной из охранных структур.

Напомним, исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях.