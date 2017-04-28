Організатора сепаратиського референдуму засудили до п'яти років на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У місті Дружківка Донецької області місцевого жителя-організатора незаконного референдуму засудили до п’яти років в’язниці з випробувальним терміном в один рік, передає УНН з посилання на прес-службу прокуратури Донецької області.
“П’ять років позбавлення волі з іспитовим строком в один рік — такий вирок озвучив Дружківський міський суд у справі чоловіка, який у 2014 році брав активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму,” — йдеться в повідомленні.
В ході судових слухань встановлено, що у квітні 2014 року 46-річний мешканець м.Дружківка з власних міркувань погодився на пропозицію представників незаконних збройних формувань очолити у смт Райське дільничну комісію з проведення референдуму щодо незалежності “ДНР”.
Будучи головою вказаної комісії, чоловік організував та скоординував роботу підлеглих членів комісії, починаючи з розстановки скриньок для голосування і закінчуючи передачею озброєним терористам бюлетенів та підписаних протоколів з так званими результатами волевиявлення громадян.
Як повідомляв УНН, У Дніпрі правоохоронці виявили зловмисника, який надавав збройним формуванням “ДНР” інформацію про переміщення підрозділів сил АТО, кількість особового складу та військової техніки, за що отримував грошову винагороду.