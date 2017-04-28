Организатора сепаратистских референдума приговорили к пяти годам в Донецкой области

"Пять лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год - такой приговор озвучил Дружковский городской суд по делу мужчины, который в 2014 году принимал активное участие в организации и проведении незаконного референдума», - говорится в сообщении.

В ходе судебных слушаний установлено, что в апреля 2014 года 46-летний житель. Дружковка из собственных соображений согласился на предложение представителей незаконных вооруженных формирований возглавить в пгт Райское участковую комиссию по проведению референдума о независимости «ДНР».

Будучи председателем указанной комиссии, мужчина организовал и скоординировал работу подчиненных членов комиссии, начиная с расстановки урн для голосования и заканчивая передачей вооруженным террористам бюллетеней и подписанных протоколов с так называемыми результатами волеизъявления граждан.

Как сообщал УНН, в Днепре правоохранители обнаружили злоумышленника, который оказывал вооруженным формированием "ДНР" информацию о перемещении подразделений сил АТО, количество личного состава и военной техники, за что получал денежное вознаграждение.