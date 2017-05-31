Організатора “референдуму” в Попаснянському районі судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Обвинувальний акт стосовно голови Попаснянської виборчої комісії з проведення “референдуму” направлено до суду. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з конфіскацією майна або без такої. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Протягом 2016-2017 років прокурорами регіональної прокуратури та слідчими Служби безпеки України у Луганській області завершено досудове розслідування стосовно 29-ти посадовців органів влади та місцевого самоврядування, депутатів, представників місцевих осередків політичних партій, які сприяли організації та проведенню антиукраїнського референдуму а також брали в ньому активну участь.
"Зокрема, 30 травня 2017 року прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України стосовно голови Попаснянської виборчої комісії з проведення “референдуму”, який брав безпосередню участь в організації референдуму, а після його проведення забезпечив доставку “бюлетенів” до штабу терористів у м. Луганськ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН 24 травня, координатора руху “Юго-Восток” засуджено на шість років.