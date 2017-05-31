Организатора "референдума" в Попаснянском районе будут судить

В течение 2016-2017 годов прокурорами региональной прокуратуры и следователями Службы безопасности Украины в Луганской области завершено досудебное расследование в отношении 29-ти должностных лиц органов власти и местного самоуправления, депутатов, представителей местных организаций политических партий, которые способствовали организации и проведению антиукраинского референдума а также принимали в нем активное участие.

"В частности, 30 мая 2017 года прокуратурой Луганской области направлен в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины в отношении председателя Попаснянской избирательной комиссии по проведению "референдума", который принимал непосредственное участие в организации референдума, а после его проведения обеспечил доставку "бюллетеней" в штаб террористов в г. Луганск", - говорится в сообщении.

Напомним, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 24 мая, координатор движения "Юго-Восток" осужден на шесть лет.