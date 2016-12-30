Організатора псевдореферендуму на Луганщині оголосили у розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Луганщині розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно організатора “референдуму” на підтримку терористичної організації “ЛНР”, його оголосили в розшук. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2014 року громадянка України організувала та забезпечила проведення так званого референдуму на підтримку терористичної організації “ЛНР” в місті Щастя та Троїцькому районі. Вказана особа займалась організаційними питаннями щодо проведення референдуму, а саме: формувала дільничні виборчі комісії з числа місцевих жителів, визначала місця розташування дільниць, здійснювала інструктаж з членами комісій з питань проведення “референдуму”.
Оскільки особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та розпочато спеціальне досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.