Організатора псевдореферендуму на Луганщині оголосили у розшук

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2014 року громадянка України організувала та забезпечила проведення так званого референдуму на підтримку терористичної організації “ЛНР” в місті Щастя та Троїцькому районі. Вказана особа займалась організаційними питаннями щодо проведення референдуму, а саме: формувала дільничні виборчі комісії з числа місцевих жителів, визначала місця розташування дільниць, здійснювала інструктаж з членами комісій з питань проведення “референдуму”.

Оскільки особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та розпочато спеціальне досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.