Организатора псевдореферендума в Луганской области объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении организатора "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР", его объявили в розыск. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 года гражданка Украины организовала и обеспечила проведение так называемого референдума в поддержку террористической организации "ЛНР" в городе Счастье и Троицком районе. Указанное лицо занималось организационными вопросами по проведению референдума, а именно: формировала участковые избирательные комиссии из числа местных жителей, определяла места расположения участков, осуществляла инструктаж с членами комиссий по вопросам проведения "референдума".
Поскольку лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, она объявлена в розыск и начато специальное досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины , совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.