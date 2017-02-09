Організатора атракціону, через якого загинув хлопець, засудили на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Волині до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, через дії якого трагічно завершився стрибок двох закоханих із висотної труби. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.
За інформацією прес-служби, зранку 15 лютого 2015 року двоє 19-річних закоханих скористалися послугами організатора роупджампінгу та стрибнули з висотної труби на території незавершеного будівництва неподалік села Прилуцьке Ківерцівського району.
Через те, що організатор розваги не вжив необхідних заходів задля забезпечення безпеки стрибаючих та не перевірив спорядження, стрибок завершився трагічно. Хлопець від отриманих травм помер у лікарні. Дівчина зазнала тяжких тілесних ушкоджень.
Зазначається, що дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд скасував вирок районного суду, яким 21-річного лучанина було засуджено до 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання зі встановленням 2-річного випробувального строку за вбивство з необережності та необережне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 119, ст. 128) Кримінального кодексу України.
Відтак, винуватцю трагедії призначено реальне покарання у виді 3 років обмеження волі.
Як повідомляв УНН, за вбивство подружжя злочинців засудили до довічного.