Организатора аттракциона, из-за которого погиб парень, осудили в Волынской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Волынской области к трем годам лишения свободы осудили мужчину, из-за действий которого трагически завершился прыжок двух влюбленных с высотной трубы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
По информации пресс-службы, утром 15 февраля 2015 года двое 19-летних влюбленных воспользовались услугами организатора роупджампинга и прыгнули с высотной трубы на территории незавершенного строительства возле села Прилуцкое Киверцовского района.
Так как организатор развлечения не принял необходимые меры для обеспечения безопасности прыгающих и не проверил снаряжение, прыжок завершился трагически. Парень от полученных травм скончался в больнице. Девушка получила тяжелые телесные повреждения.
Отмечается, что прислушавшись к доводам прокуроров, апелляционный суд отменил приговор районного суда, которым 21-летний житель был приговорен к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с установлением 2-летнего испытательного срока за убийство по неосторожности и неосторожное тяжкое телесное повреждение (ч . 1 ст. 119, ст. 128) Уголовного кодекса Украины.
Виновнику трагедии назначено реальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, за убийство супругов преступников приговорили к пожизненному.