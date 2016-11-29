Органи соцзахисту не зовсім готові до монетизації субсидій - Мінсоцполітики

"Міністерство соціальної політики не бачить в найближчій перспективі можливості монетизації всіх субсидій. Система органів соціального захисту населення не зовсім готова до реалізації в повному обсязі монетизації. Тому що це і кадри, і відповідне програмне забезпечення і вчасність фінансування", – сказав він.

На його думку, є два аспекти монетизації: переведення фінансування субсидій у грошові кошти на рівні підприємств для того, щоб спростити механізм фінансування субсидій, і на рівні споживачів, тобто безпосередньо населення.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман назвав завданням уряду монетизацію субсидій.