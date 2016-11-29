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Органи соцзахисту не зовсім готові до монетизації субсидій - Мінсоцполітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики не бачить можливості монетизації всіх субсидій в найближчий час. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.

Органи соцзахисту не зовсім готові до монетизації субсидій - Мінсоцполітики

"Міністерство соціальної політики не бачить в найближчій перспективі можливості монетизації всіх субсидій. Система органів соціального захисту населення не зовсім готова до реалізації в повному обсязі монетизації. Тому що це і кадри, і відповідне програмне забезпечення і вчасність фінансування", – сказав він.

На його думку, є два аспекти монетизації: переведення фінансування субсидій у грошові кошти на рівні підприємств для того, щоб спростити механізм фінансування субсидій, і на рівні споживачів, тобто безпосередньо населення.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман назвав завданням уряду монетизацію субсидій.

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