Органи соцзахисту не зовсім готові до монетизації субсидій - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики не бачить можливості монетизації всіх субсидій в найближчий час. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
"Міністерство соціальної політики не бачить в найближчій перспективі можливості монетизації всіх субсидій. Система органів соціального захисту населення не зовсім готова до реалізації в повному обсязі монетизації. Тому що це і кадри, і відповідне програмне забезпечення і вчасність фінансування", – сказав він.
На його думку, є два аспекти монетизації: переведення фінансування субсидій у грошові кошти на рівні підприємств для того, щоб спростити механізм фінансування субсидій, і на рівні споживачів, тобто безпосередньо населення.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман назвав завданням уряду монетизацію субсидій.