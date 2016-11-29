Органы соцзащиты не совсем готовы к монетизации субсидий - Минсоцполитики

"Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности монетизации всех субсидий. Система органов социальной защиты населения не совсем готова к реализации в полном объеме монетизации. Потому что это и кадры, и соответствующее программное обеспечение и своевременность финансирования", - сказал он.

По его мнению, есть два аспекта монетизации: перевод финансирования субсидий в денежные средства на уровне предприятий для того, чтобы упростить механизм финансирования субсидий, и на уровне потребителей, то есть непосредственно населения.

Как сообщал УНН, В.Гройсман назвал задачей правительства монетизацию субсидий.