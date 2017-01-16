ОРДО обмежило ввезення продуктів до 50 кг на одну людину

“Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРДЛО робота КПВВ "Золоте“ залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що в 2016 році Україна збільшила максимально допустима вага продуктів, дозволений для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кг, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, українська сторона наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ “Золоте” під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.