ОРДО обмежило ввезення продуктів до 50 кг на одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину. Про це за результатами зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРДЛО робота КПВВ "Золоте“ залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що в 2016 році Україна збільшила максимально допустима вага продуктів, дозволений для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кг, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українська сторона наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ “Золоте” під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.