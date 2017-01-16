ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека. Об этом по результатам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРДЛО работа КПВВ "Золотое" остается заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинская сторона настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое" во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.