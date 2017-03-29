ОРДЛО у Мінську знову відмовились від залучення ООН у звільненні полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи представники ОРДЛО вчергове відхили пропозиції щодо залучення міжнародних організацій в процес звільнення полонених. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"В гуманітарній підгрупі триває робота з проблем звільнення незаконно утримуваних осіб. Представники ОРДЛО в черговий раз відхилили пропозицію української сторони і координатора гуманітарної підгрупи від ОБСЄ про участь в цьому процесі Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Комітету з прав людини ООН", - зазначила Д.Оліфер.
Вона підкреслила, що тільки після реалізації блоку питань з безпеки можливий перехід до вирішення політичних проблем, зокрема, йдеться про повне і стійке припинення вогню, виведення російських озброєнь і військових формувань, контроль над кордоном з боку СММ ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, 29 березня сторони Тристоронньої контактної групи на зустрічі у Мінську домовилися про припинення вогню з 1 квітня та про подовження роботи КПВВ на лінії зіткнення.