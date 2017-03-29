ОРДЛО в Минске снова отказались от привлечения ООН в освобождении пленных

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по проблемам освобождения незаконно удерживаемых лиц. Представители ОРДЛО в очередной раз отклонили предложение украинской стороны и координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ об участии в этом процессе Международного Комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН", - отметила Д.Олифер.

Она подчеркнула, что после реализации блока вопросов по безопасности возможен переход к решению политических проблем, в частности, идет о полном и устойчивом прекращение огня, вывод российских вооружений и военных формирований, контроль над границей со стороны СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНН, 29 марта стороны Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске договорились о прекращении огня с 1 апреля и о продлении работы КПВВ на линии соприкосновения.