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Орбан заявив про підтримку Генсека РЄ в освітньому конфлікті з Україною

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд провели зустріч у п'ятницю, в Гетеборзі, Швеція, з метою обговорення українського законодавства з питань освіти і питаннь, які наразі стоять на порядку денному Ради Європи, де Орбан заявив, що підтримує позицію генсека РЄ відносно України, передає УНН з посиланням на сайт уряду Угорщини.

Угорське представництво повідомило, що новий український закон про освіту, який на думку Угорщини, а також ряду інших сусідніх країн, повністю суперечить інтеграційним прагненням України став однією з найважливіших тем зустрічі прем'єр-міністра Угорщини.

"Це є фундаментальним принципом в Європі, що будь-яке вже досягнуте право меншин не можна відняти або скоротити. Цей принцип повинен застосовуватися в цьому випадку, а також у всіх інших подібних випадках," - йдеться в повідомленні угорського уряду від імені Ягланда і Орбана.

Як повідомляв УНН, Угорщина попереджає про ймовірність виникнення нових конфліктних ситуацій з Україною в майбутньому через законодавчі ініціативи Києва.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон "Про освіту". 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

При цьому деякі країни, серед яких Угорщина, розкритикували мовну норму українського закону про освіту, якою передбачається викладання державною мовою з п'ятого класу у школах для нацменшин.

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