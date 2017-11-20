Орбан заявил о поддержке Генсека СЕ в образовательном конфликте с Украиной

Венгерское представительство сообщило, что новый украинский закон об образовании, который по мнению Венгрии, а также ряда других соседних стран, полностью противоречит интеграционным устремлениям Украины стал одной из важнейших тем встречи премьер-министра Венгрии.

"Это является фундаментальным принципом в Европе, любое уже достигнуто право меньшинств нельзя отнять или сократить. Этот принцип должен применяться в этом случае, а также во всех других подобных случаях", - говорится в сообщении венгерского правительства от имени Ягланда и Орбана.

Как сообщал УНН, Венгрия предупреждает о вероятности возникновения новых конфликтных ситуаций с Украиной в будущем через законодательные инициативы Киева.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании". 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, вступил в силу.

При этом некоторые страны, среди которых Венгрия, раскритиковали языковую норму украинского закона об образовании, которым предусматривается преподавание на государственном языке с пятого класса в школах для нацменьшинств.