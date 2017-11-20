Орбан заявил о поддержке Генсека СЕ в образовательном конфликте с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд провели встречу в пятницу, в Гетеборге, Швеция, с целью обсуждения украинского законодательства по вопросам образования и вопросам, которые сейчас стоят на повестке дня Совета Европы, где Орбан заявил, что поддерживает позицию генсека СЕ относительно Украины, передает УНН со ссылкой на сайт правительства Венгрии.
Венгерское представительство сообщило, что новый украинский закон об образовании, который по мнению Венгрии, а также ряда других соседних стран, полностью противоречит интеграционным устремлениям Украины стал одной из важнейших тем встречи премьер-министра Венгрии.
"Это является фундаментальным принципом в Европе, любое уже достигнуто право меньшинств нельзя отнять или сократить. Этот принцип должен применяться в этом случае, а также во всех других подобных случаях", - говорится в сообщении венгерского правительства от имени Ягланда и Орбана.
Как сообщал УНН, Венгрия предупреждает о вероятности возникновения новых конфликтных ситуаций с Украиной в будущем через законодательные инициативы Киева.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании". 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, вступил в силу.
При этом некоторые страны, среди которых Венгрия, раскритиковали языковую норму украинского закона об образовании, которым предусматривается преподавание на государственном языке с пятого класса в школах для нацменьшинств.