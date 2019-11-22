Орбан прокоментував роботу нового єврокомісара щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Новий єврокомісар з питань сусідства та розширення з Угорщини Олівер Варга повинен займатися Україною - однією з "невизначеностей, з якою стикається Європа". Про це сказав угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, передає УНН з посиланням на Hirado.
"Це загадкове слово - політика сусідства і політика розширення, але вона також впливає на міграцію, бо мігранти прибувають з півдня, з Балкан, і це країни-кандидати, тому комісар матиме справу з ними. Одна з невизначеностей, з якою стикається Європа, пов'язана з Україною, оскільки через українсько-російського конфлікт новий комісар повинен займатися проблемою України", - заявив Орбан.
Прем'єр-міністр також заявив, що призначення комісара було "для нас" успіхом більшості, але не всіх угорців, так як багато хто хотів перешкодити цьому. Зокрема, за його словами, з цією метою опозиція об'єднала свої сили в Брюсселі, і Джордж Сорос особисто намагався перешкодити призначенню Варга.
Як повідомлялося раніше в УНН, 18 листопада комітет із закордонних справ Європейського парламенту затвердив кандидатуру Олівера Варга на пост єврокомісара з питань сусідства і розширення, який, в тому числі, буде відповідати за відносини з Україною.