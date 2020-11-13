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"ОПЗЖ", за результатами місцевих виборів, не тільки головна опозиційна партія, а й лідер по країні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21122 перегляди

 

Так, "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах перемогла в шести регіонах, "Європейська солідарність" - в п'яти, і тільки в чотирьох регіонах перемогу здобула партія так званого монобольшінства від "Слуги народу".

На виборах до Верховної Ради влітку 2019 року "слуги народу" "взяли" 22 області, крім двох східних - Донецькій і Луганській, де перемогла "Опозиційна платформа - За життя", і Львівської області ( "Голос"). Однак продовження політики Петра Порошенка у виконанні вже нової влади дуже швидко розчарувало українців. Світ на Донбасі так і не було досягнуто, антисоціальні злочинні реформи не були скасовані, а провали влади в боротьбі з коронавірусів остаточно відкрили очі суспільству на справжнє обличчя влади. Зеленський, відкрито і явно продовжує політику Порошенко, так і не зміг об'єднати українців, викликавши криза довіри і легітимності нинішньої влади.

У підсумку єдиною партією, яка послідовно декларує радикальну зміну економічного курсу, спрямованого на створення нових робочих місць, залучення інвестицій, зниження комунальних тарифів та захист соціальних гарантій громадян, а також національну політику, мета якої - "зшивання" країни, є "Опозиційна платформа - За життя". Саме така послідовна позиція партії привела до того, що громадяни Південного Сходу України, які ще рік тому голосували за "слуг народу", сьогодні зрозуміли, хто дійсно захищає їх інтереси. Завдяки такій позиції, наша партія на місцевих виборах впевнено перемогла в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а в Харківській, Дніпропетровській і Сумській областях стала другою.

При цьому важливо відзначити, що "Опозиційна платформа - За життя" - це не тільки партія південного сходу. Результати в Полтавській,

Кіровоградській, Сумській, Житомирській, Закарпатській, Чернівецькій областях це підтверджують. У Києві кандидат від нашої політичної сили посів друге місце на виборах мера. Наші представники продовжують боротьбу за пост мера в Одесі, Миколаєві і Херсоні. Таким чином, політика нашої партії підтримується громадянами не тільки півдня, сходу, півночі, але і центру і заходу України.

У нашій партії є мирний план, який узгоджений з Донецьком, Луганськом і Москвою і який підтримали європейські політики. Далі потрібна тільки політична воля першої особи в Україні, яка, на жаль, зовсім відсутнє.

Питання тарифів і створення нових робочих місць - ще один пріоритет, на якому акцентує увагу "Опозиційна платформа - За життя". Вже досягнуто домовленостей з керівництвом РФ про зниження цін на газ і зняття санкцій з окремих українських підприємств. Якби цей процес був обопільним, тут можна було б досягти набагато більш серйозних результатів, які дали б серйозний поштовх розвитку економіки.

Досягнуто принципової домовленості про постачання в Україну російської вакцини від коронавируса "Супутник V" - єдиною в світі вакцини, в чергу за якої вишикувалися понад 50 країн світу. І ще один важливий момент - це гуманітарна порядок денний. "Опозиційна платформа - За життя" проводить політику "зшивання" країни. Простими словами, це політика згладжування гострих кутів, розбіжностей в світогляді українців на заході і сході країни.

Мова не тільки про те, що "Опозиційна платформа - За життя" пропонує країні, а й про те, що ми вже це робимо, перебуваючи при цьому в опозиції. Поки прозахідні партії ведуть аморфну політику, актівнічая виключно в соцмережах, "Опозиційна платформа - За життя" йде до людей, а керівництво партії вже має на руках домовленості, які після приходу до влади будуть реалізовані в інтересах українських громадян.

Згідно з опитуванням КМІС, опублікованому на цьому тижні, "Опозиційна платформа - За життя" вже вийшла на перше місце в рейтингу політичних партій в цілому по країні. Якби зараз проходили вибори до Верховної Ради, за нашу партія проголосувало б 22,1% респондентів, які мають намір піти на вибори і визначилися, за кого віддадуть голоси. А ось "Слуга народу" опустилася на третє місце з 18,7%. Не дивно, що при таких показниках Володимир Зеленський говорить публічно про можливий розпуск Верховної Ради, і такий запит в суспільстві, безсумнівно, є.

Розчарування політикою Президента і монобольшінства наростає. І чим більше влада відкладає вибори в Раду, тим оглушливіше буде її поразки на них.

Поразка владної команди, яка отримала від Українського народу безпрецедентний мандант на зміни, - це результат глибоко збитковою, націоналістичної політики і провального курсу в економіці та соціальній сферах.

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