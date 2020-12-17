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ОПЗЖ не підтримуватиме Вітренка на посаду міністра енергетики

Київ • УНН

 • 9836 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Партія ОПЗЖ не підтримуватиме кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Про це в коментарі УНН заявив народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик.

ОПЗЖ не підтримуватиме Вітренка на посаду міністра енергетики

"Ми не будемо його підтримувати", - сказав він.

Нардеп також зазначив причину, з якої депутати від ОПЗЖ не хочуть бачити Вітренка на посаді міністра енергетики.

"Це людина, з якою пов'язані величезні тарифи на газ, і це - головна причина", - додав Скорик.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко розповів, що фракція напередодні розмовляла з Вітренком. Риторика останнього вказує, що він буде впроваджувати антисоціальну ринкову політику в сфері комунальних послуг, зазначає Шевченко.

Раніше УНН повідомляв, що Вітренко через суд вимагає від "Нафтогазу" виплатити йому 4 млн доларів премій за видатні досягнення в роботі. При цьому збиток "Нафтогазу" за перше півріччя 2020 року сягнув 11 млрд грн, а ціна на газ для населення зросла на 35%. Незважаючи на це, Офіс Президента наказав "Нафтогазу" виплатити Вітренкові кошти, без рішення суду. Відзначимо, що 4 млн доларів - це зарплата 12 тисяч лікарів.

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