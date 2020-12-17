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ОПЗЖ не будет поддерживать Витренко на должность министра энергетики

Киев • УНН

 • 9836 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Партия ОПЗЖ не будет поддерживать кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик.

ОПЗЖ не будет поддерживать Витренко на должность министра энергетики

"Мы не будем его поддерживать", - сказал он.

Нардеп также указал причину, по которой депутаты от ОПЗЖ не хотят видеть Витренко на должности министра энергетики.

"Это человек, с которым связаны огромные тарифы на газ, и это - главная причина", - добавил Скорик.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко рассказал, что фракция накануне разговаривала с Витренко. Риторика последнего указывает, что он будет внедрять антисоциальную рыночную политику в сфере коммунальных услуг, отмечает Шевченко.

Ранее УНН сообщал, что Витренко через суд требует от "Нафтогаза" выплатить ему 4 млн долларов премий за выдающиеся достижения в работе. При этом убыток "Нафтогаза" за первое полугодие 2020 года составил 11 млрд грн, а цена на газ для населения выросла на 35%. Несмотря на это, Офис Президента приказал "Нафтогазу" выплатить Витренко средства, без решения суда. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.

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