ОПЗ вирішив тимчасово зупинити роботу

“У зв’язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК „Нафтогаз України“, яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з боку НАК „Нафтогаз України“ до погашення існуючого боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в даний час АТ “ОПЗ”, за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів на засіданні прийняв реструктуризацію боргу публічного акціонерного товариства “Одеський припортовий завод” перед НАК “Нафтогаз України”.