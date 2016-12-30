ОПЗ решил временно остановить работу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Одесский припортовый завод (ОПЗ) временно приостанавливает производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, учитывая невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" в погашение существующего долга, принято решение о временном приостановлении производств и цехов завода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время АО "ОПЗ", по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.
Как сообщал УНН, Кабинет министров на заседании принял реструктуризацию долга публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины".