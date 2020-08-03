ОПЗ наростив податкові відрахування на 6% у II кварталі

У повідомленні зазначено, що у квітні-червні 2020 року ОПЗ працював з частковою завантаженістю потужностей за договором переробки давальницької сировини з компаній "Агро Газ Трейдинг". Одеський припортовий завод провів модернізацію агрегатів з виробництва аміаку і почав ремонт карбамідних агрегатів.

Крім того, підприємство опублікувало фінансові показники діяльності за ІІ квартал. "За результатами діяльності АТ "ОПЗ" у II-му кварталі 2020 отримало чистий прибуток у розмірі 336,6 млн грн. На фінансовий результат вплинули зміцнення курсу національної валюти протягом звітного періоду, в результаті чого заборгованість перед компанією Ostchem ltd на 30.06.2020 р. зменшилася на 3,4% і склала 8 808,8 млн грн", - повідомили у звіті.

Раніше повідомлялося, що зацікавлені групи намагаються дестабілізувати роботу ОПЗ, чинячи тиск на членів правління заводу, здійснюючи інформаційні атаки. На думку в.о. директора ОПЗ Миколи Синиці, ситуація пов'язана з процедурою конкурсного відбору та визначення замовника з переробки сировини і відвантаження готової продукції для ОПЗ. Керівництво підприємства не допустило до другого етапу компанії, які не мають досвід реалізації мінеральних добрив.