ОПЗ нарастил налоговые отчисления на 6% во II квартале

В сообщении отмечено, что в апреле-июне 2020 года ОПЗ работал с частичной загруженностью мощностей по договору переработки давальческого сырья с компаний "Агро Газ Трейдинг". Одесский припортовый завод провел модернизацию агрегатов по производству аммиака и начал ремонт карбамидных агрегатов.



Кроме того, предприятие опубликовало финансовые показатели деятельности за ІІ квартал. "По результатам деятельности АО "ОПЗ" во II-м квартале 2020 получило чистую прибыль в размере 336,6 млн грн. На финансовый результат повлияли укрепление курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30.06.2020 г. уменьшилась на 3,4% и составила 8 808,8 млн грн", – сообщили в отчете.



Ранее сообщалось, что заинтересованные группы пытаются дестабилизировать работу ОПЗ, оказывая давление на членов правления завода, осуществляя информационные атаки. По мнению и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, ситуация связана с процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ. Руководство предприятия не допустило ко второму этапу компании, не имеющих опыт реализации минеральных удобрений.