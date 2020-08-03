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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74768 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104711 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112094 просмотра

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4 марта, 12:57 • 133705 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102474 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

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ОПЗ нарастил налоговые отчисления на 6% во II квартале

ОПЗ нарастил налоговые отчисления на 6% во II квартале

Киев  •  УНН

 • 9307 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Общий размер налоговых отчислений и социальных взносов в бюджет Украины от АО "Одесский припортовый завод" во II квартале 2020 года составил 141,4 млн гривен, что на 6% больше, чем в I квартале. Квартальная отчетность предприятия опубликована на официальной странице ОПЗ в Facebook, передает УНН.

В сообщении отмечено, что в апреле-июне 2020 года ОПЗ работал с частичной загруженностью мощностей по договору переработки давальческого сырья с компаний "Агро Газ Трейдинг". Одесский припортовый завод провел модернизацию агрегатов по производству аммиака и начал ремонт карбамидных агрегатов.

Кроме того, предприятие опубликовало финансовые показатели деятельности за ІІ квартал. "По результатам деятельности АО "ОПЗ" во II-м квартале 2020 получило чистую прибыль в размере 336,6 млн грн. На финансовый результат повлияли укрепление курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30.06.2020 г. уменьшилась на 3,4% и составила 8 808,8 млн грн", – сообщили в отчете.

Ранее сообщалось, что заинтересованные группы пытаются дестабилизировать работу ОПЗ, оказывая давление на членов правления завода, осуществляя информационные атаки. По мнению и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, ситуация связана с процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ. Руководство предприятия не допустило ко второму этапу компании, не имеющих опыт реализации минеральных удобрений.

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