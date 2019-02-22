Опублікували рідкісне фото священномученика Климентія Шептицького

"Світлина з особистого архіву священика Andriy Kashchuk", - написав Бойко.

Довідка:

Рід Шептицьких – це один із найстаріших аристократичних родів Галичини. Відомо, що грамоту на право земельного володіння рід Шептицьких отримав 1284 року від короля Лева Даниловича.

Графи Ян та Софія Шептицькі мали сімох синів: Роман (Митрополит Андрей), Олександр (загинув у Замості), Станіслав (генерал Війська Польського), Казимир (Блаженний архімандрит Климентій), Лев (Леон з дружиною Ядвіґою Шембек були вбиті радянськими солдатами у Прилбичах), Стефан (помер у 2 роки), Юрій (помер у 17 років).

Блаженний Священномученик Климентій Шептицький, (17 листопада 1869 — 1 травня 1951) був архімандритом монахів Студійського уставу та рідним братом митрополита Андрея Шептицького. Також у світському житті він був послом до Галицького сейму та Віденського парламенту, заступником голови Господарського Товариства.

5 червня 1947 року Климентій Шептицький був арештований радянськими спецслужбами у своїй келії під час вечірньої молитви. Він був засуджений на 25 років ув’язнення. Архімандрит Климентій Шептицький помер в ув’язненні 1 травня 1951 року о 21 годині 30 хв. у Владимирському централі. Похований десь під стінами в’язниці.