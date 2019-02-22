Опубликовали редкое фото священномученика Климента Шептицкого

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15191 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38994 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119496 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122413 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124247 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122430 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154470 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Опубликовали редкое фото священномученика Климента Шептицкого

Опубликовали редкое фото священномученика Климента Шептицкого

Киев  •  УНН

 • 11053 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На фотографии изображен Блаженный Климентий Шептицкий на лестнице Собора Св. Юра.
Фото опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Фотография из личного архива священника Andriy Kashchuk", - написал Бойко.

Справка:

Род Шептицких - это один из старейших аристократических родов Галиции. Известно, что грамоту на право земельного владения род Шептицких получил 1284 от короля Льва Даниловича.

Графы Ян и София Шептицкие имели семерых сыновей: Роман (Митрополит Андрей), Александр (погиб в Замостье), Станислав (генерал Войска Польского), Казимир (Блаженный архимандрит Климентий), Лев (Леон с женой Ядвигой Шембек были убиты советскими солдатами в Прилбичах), Стефан (умер в 2 года), Юрий (умер в 17 лет).

Блаженный Священномученик Климент Шептицкий, (17 ноября 1869 - 1 мая 1951) был архимандритом монахов Студийского устава и родным братом митрополита Андрея Шептицкого. Также в мирской жизни он был послом в сейм и Венского парламента, заместителем председателя Хозяйственного Общества.

5 июня 1947 Климентий Шептицкий был арестован советскими спецслужбами в своей келье во время вечерней молитвы. Он был осужден на 25 лет. Архимандрит Климентий Шептицкий умер в заключении 1 мая 1951 в 21 часов 30 мин. во Владимирском централе. Похоронен где-то под стенами тюрьмы.

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