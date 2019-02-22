Опубликовали редкое фото священномученика Климента Шептицкого

"Фотография из личного архива священника Andriy Kashchuk", - написал Бойко.

Справка:

Род Шептицких - это один из старейших аристократических родов Галиции. Известно, что грамоту на право земельного владения род Шептицких получил 1284 от короля Льва Даниловича.

Графы Ян и София Шептицкие имели семерых сыновей: Роман (Митрополит Андрей), Александр (погиб в Замостье), Станислав (генерал Войска Польского), Казимир (Блаженный архимандрит Климентий), Лев (Леон с женой Ядвигой Шембек были убиты советскими солдатами в Прилбичах), Стефан (умер в 2 года), Юрий (умер в 17 лет).

Блаженный Священномученик Климент Шептицкий, (17 ноября 1869 - 1 мая 1951) был архимандритом монахов Студийского устава и родным братом митрополита Андрея Шептицкого. Также в мирской жизни он был послом в сейм и Венского парламента, заместителем председателя Хозяйственного Общества.

5 июня 1947 Климентий Шептицкий был арестован советскими спецслужбами в своей келье во время вечерней молитвы. Он был осужден на 25 лет. Архимандрит Климентий Шептицкий умер в заключении 1 мая 1951 в 21 часов 30 мин. во Владимирском централе. Похоронен где-то под стенами тюрьмы.