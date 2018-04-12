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Опубліковано відео виходу першого американського авіаносця на Близький Схід

Опубліковано відео виходу першого американського авіаносця на Близький Схід

Київ • УНН

 • 12677 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Опубліковано відео виходу першого американського корабля зі складу ударної групи, яка відправляється на Близький Схід. Про це повідомляє УНН з посиланням на американський телеканал WTKR та його Facebook-сторінку.

На відеозаписі помітно як авіаносець ВМС США USS Harry S. Truman залишає порт Норфолк в американському штаті Вірджинія.

“Група на чолі з Harry S. Truman залишає військово-морську базу Норфолк”, — йдеться в повідомленні WTKR.

Ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Harry S. Truman попрямувала в район Близького Сходу 11 квітня. Прес-служба ВМС США повідомляла, що група вирушила для регулярного розгортання на Близькому Сході і біля берегів Європи.

Як повідомляв УНН, виданню The Times стало відомо про підготовку Британією удару по Сирії з Кіпру.

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