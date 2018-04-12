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Опубликовано видео выхода первого американского авианосца на Ближний Восток

Опубликовано видео выхода первого американского авианосца на Ближний Восток

Киев  •  УНН

 • 12675 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Опубликовано видео выхода первого американского корабля из состава ударной группы, которая отправляется на Ближний Восток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американский телеканал WTKR и его Facebook-страницу.

На видеозаписи заметно как авианосец ВМС США USS Harry S. Truman оставляет порт Норфолк в американском штате Вирджиния.

“Группа во главе с Harry S. Truman оставляет военно-морскую базу Норфолк”, — говорится в сообщении WTKR.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman направилась в район Ближнего Востока 11 апреля. Пресс-служба ВМС США сообщала, что группа отправилась для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы.

Как сообщал УНН, изданию The Times стало известно о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра.

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