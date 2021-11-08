Опубліковано ТОП-3 виробників продуктів харчування на українському ринку

Так, найбільшим було виробництво соняшникової олії — 5 913 тис. т.

На другому місці — виробництво борошна — 1 624 тис. т.

Замикають трійку лідерів виробники м’яса птиці із показником у 1 405 тис. тон.

Також, Україна виробила чимало шоколаду та кондитерських виробів (438 тис. т), свинини (697 тис. т), сирів (197 тис. т).

Примітно, що експорт соняшникової олії торік склав 5 245 тис. т, експорт борошна — 223 тис. т, експорт м’яса птиці — 431 тис. т.

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Найбільший в України виробник і експортер курятини, агрохолдинг МХП за рік наростив експорт на 23%.

У першому півріччі 2021 року МХП експортував 191,3 тис. тонн курятини, тоді як в першому півріччі 2020 року — 170,5 тис. тонн (+12%).

“Попри складні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, направляючи основні обсяги експорту курятини в основному в країни регіону Близького Сходу і Північної Африки. Загальний експорт курятини в І півріччі 2021 р. становив близько 57% проти 52% за І півріччя 2020 р. від загального обсягу продажів курятини”, — розповіли в МХП.

Цього року МХП перший поставив українську курятину у Британію.